Арестович: Наступление РФ выдыхается

Алексей Арестович заявил, что наступление РФ выдыхается. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты терпят неудачи в войне против Украины. На Луганском направление оперативное наступление российских войск выдыхается. Враг вскоре перейдет к тактическим действиям и обороне.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Он считает, что российская армия не проведет больше стратегически-наступательную операцию в этой войне.

"Оперативное наступление выдыхается на Луганском направлении. Дальше только тактика и оборона", – заявил Арестович.

Ситцация на фронте

Как сообщил Генштаб ВСУ, по состоянию на вечер 12 мая ситуация на Донбассе следующая:

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на пополнении запасов материально-технических средств для наращивания наступательных способностей. Вел обстрелы в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения. Осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

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На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары. Цель оккупантов – разрушение фортификационных сооружений украинских подразделений.

На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет.

На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.

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На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениям враг ведет штурмовые действия в целях улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.

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