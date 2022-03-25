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Антибіотики та знеболювальні: лікарні Донбасу отримали велику партію важливих медикаментів

Андрій Галицький
25 березня, 16:43
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів"

Медична допомога призначена державним лікарням різних областей України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 65 тисяч медзасобів та препаратів отримав сьогодні, 25 березня, МОЗ України від Фонду Ріната Ахметова для подальшої передачі лікарням Донецької області.

До складу гуманітарної допомоги входить життєво необхідне:

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  • антисептики;
  • антибіотики;
  • засоби для обробки ран;
  • знеболювальні та інші ліки.

Всього з початку війни від Фонду Ріната Ахметова українське МОЗ отримало понад півмільйона одиниць різних медикаментів.

Медична допомога Фонду призначена для державних лікарень різних областей України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, з них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.

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Набори з продуктами днями були доставлені до Центрального міського територіального центру соцобслуговування та до терцентру соцзахисту Шевченківського району столиці.

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема:

  • молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • консервоване тушковане м'ясо;

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку у територіальній службі соціального захисту, а саме літні та люди з особливими потребами.

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Раніше ми розповідали, що група "Метінвест" Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ