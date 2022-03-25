Антибіотики та знеболювальні: лікарні Донбасу отримали велику партію важливих медикаментів

Медична допомога призначена державним лікарням різних областей України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Понад 65 тисяч медзасобів та препаратів отримав сьогодні, 25 березня, МОЗ України від Фонду Ріната Ахметова для подальшої передачі лікарням Донецької області.
До складу гуманітарної допомоги входить життєво необхідне:
- антисептики;
- антибіотики;
- засоби для обробки ран;
- знеболювальні та інші ліки.
Всього з початку війни від Фонду Ріната Ахметова українське МОЗ отримало понад півмільйона одиниць різних медикаментів.
Медична допомога Фонду призначена для державних лікарень різних областей України.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, з них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.
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Набори з продуктами днями були доставлені до Центрального міського територіального центру соцобслуговування та до терцентру соцзахисту Шевченківського району столиці.
До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема:
- молоко;
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- консервоване тушковане м'ясо;
Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку у територіальній службі соціального захисту, а саме літні та люди з особливими потребами.
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