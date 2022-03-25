Антибиотики и обезболивающие: больницы Донбасса получили большую партию важных медикаментов

Медицинская помощь предназначена для государственных больниц разных областей Украины. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 65 тысяч медсредств и препаратов получил сегодня, 25 марта МОЗ Украины от Фонда Рината Ахметова для последующей передачи больницам Донецкой области.

В состав гуманитарной помощи входит жизненно необходимое:

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антисептики;

антибиотики;

средства для обработки ран;

обезболивающие и другие лекарства.

Всего с начала войны от Фонда Рината Ахметова украинский Минздрав получил более полумиллиона единиц различных медикаментов.

Медицинская помощь Фонда предназначена для государственных больниц разных областей Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

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Гуманитарная помощь для Киева

Наборы с продуктами на днях были доставлены в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания и в терцентр соцзащиты Шевченковского района столицы.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности:

молоко;у

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо;

Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете в территориальной службе социальной защиты, а именно пожилые и люди с особыми потребностями.

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Ранее мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ