Ампутації без наркозу, сепсис та грибок: дружини бійців "Азовсталі" розповіли про умови життя військових

Захисники "Азовсталі" опинилися у критичній ситуації, сотні поранених залишились без ліків / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники Маріуполя на заводі "Азовсталь" опинилися в критичній ситуації, сотні поранених не мають ліків, перебувають у повній антисанітарії, а операції їм проводять без наркозу.

Про це розповіли дружини захисників Маріуполя на пресконференції 15 травня.

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За їх словами, кількість поранених постійно змінюється, одні поранені вмирають, інші додаються через обстріли і бомбардування. Поранених було біля 700 осіб, зараз їхня кількість невідома.

Дружини бійців кажуть, що поранені перебувають з відкритими ранами у повній антисанітарії. Вони не мають ліків, а операції з ампутації кінцівок проводять без жодного знеболювального чи анестезії.

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У військових розвивається сепсис. У бункерах тотальна пліснява, люди тижнями не виходять звідти. Непоранені бійці теж переважну більшість часу перебувають у бункерах, оскільки йдуть постійні бомбардування. Бійці не бачать сонця і дихають грибком, а коли виходять, то шукають їжу.

Захисникам "Азовсталі" також бракує води – кожну склянку доводиться ділити, люди роблять по одному ковтку на 5-6 годин, розповіли вони.

Дружини бійців також повідомили, що захисники "Азовсталі" готуються до останнього бою, бо не дуже вже вірять у дипломатичне вирішення питання.

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Росія атакувала "Азовсталь" новими бомбами

Російські окупанти обстріляли завод "Азовсталь" фосфорними бомбами, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння — близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", — повідомив він.

Нагадаємо, Маріуполь понад два місяці героїчно чинить спротив російській агресії. Наразі неокупованою залишається лише територія заводу "Азовсталь", де б'ються з ворогом наші військові. Серед них багато поранених, які потребують негайної допомоги.