Ампутации без наркоза, сепсис и грибок: жены бойцов "Азовстали" рассказали об условиях жизни военных

Защитники "Азовстали" оказались в критической ситуации, сотни раненых остались без лекарств / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Мариуполя на заводе "Азовсталь" оказались в критической ситуации, сотни раненых не имеют лекарств, находятся в полной антисанитарии, а операции им проводят без наркоза.

Об этом рассказали жены защитников Мариуполя на пресс-конференции 15 мая.

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По их словам, количество раненых постоянно меняется, одни раненые умирают, другие добавляются из-за обстрелов и бомбардировок. Раненых было около 700 человек, сейчас их количество неизвестно.

Жены бойцов говорят, что раненые находятся с открытыми ранами в полной антисанитарии. Они не имеют лекарств, а операции по ампутации конечностей проводят без обезболивающего или анестезии.

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У военных развивается сепсис. В бункерах тотальная плесень, люди неделями не выходят оттуда. Нераненые бойцы тоже подавляющее большинство времени проводят в бункерах, поскольку идут постоянные бомбардировки. Бойцы не видят солнца и дышат грибком, а когда выходят, то ищут еду.

Защитникам "Азовстали" также не хватает воды – каждый стакан приходится делить, люди делают по одному глотку на 5-6 часов, рассказали они.

Жены бойцов также сообщили, что защитники "Азовстали" готовятся к последнему бою , потому что не очень-то верят в дипломатическое решение вопроса.

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Россия атаковала "Азовсталь" новыми бомбами

Российские оккупанты обстреляли завод "Азовсталь" фосфорными бомбами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения – около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить практически невозможно", – сообщил он.

Напомним, Мариуполь более двух месяцев героически сопротивляется российской агрессии. Сейчас неоккупированной остается только территория завода "Азовсталь", где сражаются с врагом наши военные. Среди них много раненых, нуждающихся в немедленной помощи.