Американський генерал закликав терміново забезпечити Україну винищувачами

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Генерал США заявив, що Україні необхідно якнайшвидше відправити військові літаки. Командувач Нацгвардії Каліфорнії Девід Болдвін заявив, що відправка радянських винищувачів МіГ найближчим часом є найкращим "негайним рішенням". Про це пише видання POLITICO.

"МіГи – найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські або західні винищувачі – це варіанти, які слід вивчити якнайшвидше", – сказав Болдвін.

Він пояснив, що українські пілоти вже навчені управління цими винищувачами. Проте є перспектива обговорення надання інших літаків.

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Призов генерала опубліковано через день після того, як він повідомив журналістам, що військові чиновники США працюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо надання винищувачів.

Члени Національної гвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими. Гвардійці тренуються зі своїми українськими колегами у Східній Європі у рамках державного партнерства з 1990-х років. За словами Болдвіна, відколи Росія вторглася до України в лютому, гвардійці також допомагали готувати запити Києва до Пентагону на зброю для використання проти російських військ.

Своєю чергою прессекретар Національної гвардії Каліфорнії підполковник Брендон Гілл наголосив, що остаточне рішення про надання Києву винищувачів американського виробництва прийматимуть Білий дім та Пентагон. Але він зазначив, що ще до початку конфлікту Україна завжди прагнула стати "сумісною з НАТО", зокрема дати можливість використати західні винищувачі.

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За словами Болдвіна, члени Каліфорнійської гвардії, особливо пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоби поділитися тактикою та ідеями.

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