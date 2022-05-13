Американські аналітики назвали напрямок, де РФ може відмовитися від наступу

В США розповіли, які подальші плани можуть бути в оккупантів на сході України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські сили можуть відмовитися від зусиль з широкого оточення українських військ на лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве на користь дрібнішого оточення Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомили в американському " Інститут вивчення війни ".

На даний момент армія РФ контролює майже все Рубіжне і, ймовірно, захопили місто Воєводівка на північ від Сєверодонецька. Зазначається, що, швидше за все, найближчими днями вони почнуть наземний наступ у районі Сєверодонецька. Відносний успіх російських операцій на цьому районі разом із їх невдачею у просуванні з Ізюму і помітне зниження енергії цієї спроби наступу дозволяють припустити, що можуть відмовитися від Ізюмського напрями. Повідомлення про те, що російські війська в Попасній просуваються на північ, у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а не на схід, у напрямку шосе Слов'янськ-Дебальцеве, підтверджують цю гіпотезу.

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В інституті поки що не можуть спрогнозувати, чи зможуть російські війська оточити, не кажучи вже про те, щоб захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, навіть якщо вони зосередять свої зусилля на цій значно зменшеній меті.

Російські наступальні дії захлиналися кожного разу, коли вони завдавали ударів по населених пунктах протягом усієї цієї війни, і навряд чи ці райони будуть іншими. Постійні та зростаючі повідомлення про деморалізацію та відмову воювати серед російських підрозділів дозволяють припустити, що ефективна бойова міць російських військ на сході залишається низькою і може впасти ще більше.

Крім того, якщо росіяни відмовляться від спроб наступу з Ізюму, українські сили зможуть зосередити свої зусилля на захисті Сєвєродонецька-Лисичанська або, у гіршому разі, на прориві оточення росіян до падіння цих населених пунктів.

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Український контрнаступ під Харковом також ставить російське командування перед важким вибором, як, мабуть, і було задумано. Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що російські сили, відведені з Харкова, були спрямовані у бік Рубіжного та Сєверодонецька, але ціною поступки території у Харкові, з якої російські обстрілювали місто.

Контрнаступ також змушує російські підрозділи, які все ще знаходяться поблизу міста, зосередити свої бомбардування на українських військах, а не продовжувати атаки на саме місто. Український контрнаступ під Харковом починає дуже нагадувати контрнаступ, який зрештою витіснив російські війська з Києва та повністю із Західної України, хоча ще зарано говорити, чи ухвалять російські подібне рішення тут.

79-й день війни в Україні