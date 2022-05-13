У Північному флоті РФ моряків заманюють на війну в Україні "плюшками" після повернення

Російські окупанти несуть величезні втрати в Україні. Північний флот РФ шукає нових моряків для війни.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.
"З метою поповнення втрат особового складу у "спеціальній військовій операції" у Північному флоті морякам пропонують перевестися в берегові війська з метою подальшого відправлення на територію України. Всім хто переведеться, обіцяють підвищення за посадою та надбавки до заробітної плати, проте все це після повернення з України", – написав Цимбалюк.
У той же час, у військові частини берегових військ Північного флоту масово продовжують надходити поранені та тіла загиблих.
Втрати РФ
Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. ЗСУ підрахували втрати і виявилося, що ліквідовано 26 650 солдатів РФ. Крім того, знищено 1195 танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:
- Особового складу – 26 650 (+300) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 1195 (+8) одиниць
- Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниці
- Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці
- РСЗВ – 191 (+6) одиниця
- Засобів ППО – 87 (+0) одиниці
- Літаків – 199 (+0) одиниць
- Гелікоптерів – 161 (+1) одиниця
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць
- Кораблів/катерів – 13(+1) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)
- Спеціальної техніки – 41 (+0)
- Крилатих ракет – 94 (+0)
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.
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