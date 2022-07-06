Американські аналітики назвали мету Путіна після захоплення Луганщини

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Метою президента РФ Володимира Путіна після захоплення Луганської області залишається знищення суверенітету України та зміна режиму.

Про це повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Що ще кажуть аналітики:

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.

Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.

Російські війська продовжували обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області.

Російська влада проводить посилення заходів щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрат живої сили.

Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Раніше ми повідомляли, що Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні.

Також нагадаємо, ЗМІ дізналися, які аналізи здає оточення Путіна перед зустріччю із ним.