Американские аналитики назвали цель Путина после захвата Луганской области

Целью президента РФ Владимира Путина, после захвата Луганской области, остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Что еще говорят аналитики:

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.

Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.

Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.

Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

Российские власти проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.