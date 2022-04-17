Зверь в зеркале. Посольство США в Украине "умыло" пропагандистку Симоньян

Армия РФ продолжает совершать преступления / Коллаж "Сегодня"

Российская пропагандисткаМаргарита Симоньян заявила, что нацисты – это те, кто готов вырвать детям глаза по этническим признакам. Посольство США в Украине ответило ей, напомнив об изнасилованных и убитых солдатами России детях, а также о других преступлениях военных РФ.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

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"Давайте проясним – Россия убила или ранила более 550 детей в Украине с 24 февраля. Российские войска бомбили, обстреливали, изнасиловали, расстреливали и принудительно депортировали их. Зверь в зеркале, Маргарита", – говорится в сообщении.

Сколько умерло детей с начала войны

С начала вторжения российской федерации в Украине погибло 200 детей и пострадало 360.

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"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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