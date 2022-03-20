Погибли под завалами. За сутки военные РФ убили трех детей

Из-за обстрелов оккупантов погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине погибли 115 детей, еще более 140 ранены. За вчерашние сутки, 19 марта, из-под завалов разрушенного оккупантами дома достали тела двоих малышей, один ребенок погиб во время обстрелов.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Двое детей погибли в Рубежном Луганской области. Оккупанты разрушили жилой дом украинцев, под завалами оказалась семья. Малышам делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но безрезультатно.

Также под завалами нашли еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины. Ребенка удалось спасти, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

В этот же день в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.

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"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью", – добавили в Генпрокуратуре.

Больше всего пострадавших детей в таких областях:

Киевской – 58,

Харьковской – 36,

Донецкой –29,

Черниговской – 30,

Николаевской – 22,

Житомирской – 15,

Сумской – 14,

Херсонской – 14.

Из Сум вывезли 71 младенца, которых прятали в бомбоубежищах

Из Сум эвакуировали 71 младенца. Почти две недели новорожденных прятали от обстрелов в бомбоубежищах, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Он добавил, что это дети, у которых нет родителей по разным причинам, и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.