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Погибли под завалами. За сутки военные РФ убили трех детей

20 марта, 09:48
Российские оккупанты продолжают стрелять по мирным жителям и убивать украинских женщин и детей – за день жертвами войск РФ стали трое малышей

Из-за обстрелов оккупантов погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине погибли 115 детей, еще более 140 ранены. За вчерашние сутки, 19 марта, из-под завалов разрушенного оккупантами дома достали тела двоих малышей, один ребенок погиб во время обстрелов.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Двое детей погибли в Рубежном Луганской области. Оккупанты разрушили жилой дом украинцев, под завалами оказалась семья. Малышам делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но безрезультатно.

Также под завалами нашли еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины. Ребенка удалось спасти, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

В этот же день в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.

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"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью", – добавили в Генпрокуратуре.

Больше всего пострадавших детей в таких областях:

  • Киевской – 58,
  • Харьковской – 36,
  • Донецкой –29,
  • Черниговской – 30,
  • Николаевской – 22,
  • Житомирской – 15,
  • Сумской – 14,
  • Херсонской – 14.

Из Сум вывезли 71 младенца, которых прятали в бомбоубежищах

Из Сум эвакуировали 71 младенца. Почти две недели новорожденных прятали от обстрелов в бомбоубежищах, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Он добавил, что это дети, у которых нет родителей по разным причинам, и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.