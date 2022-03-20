Погибли под завалами. За сутки военные РФ убили трех детей

Из-за обстрелов оккупантов погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала войны в Украине погибли 115 детей, еще более 140 ранены. За вчерашние сутки, 19 марта, из-под завалов разрушенного оккупантами дома достали тела двоих малышей, один ребенок погиб во время обстрелов.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Двое детей погибли в Рубежном Луганской области. Оккупанты разрушили жилой дом украинцев, под завалами оказалась семья. Малышам делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но безрезультатно.
Также под завалами нашли еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины. Ребенка удалось спасти, сейчас он в удовлетворительном состоянии.
В этот же день в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.
"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью", – добавили в Генпрокуратуре.
Больше всего пострадавших детей в таких областях:
- Киевской – 58,
- Харьковской – 36,
- Донецкой –29,
- Черниговской – 30,
- Николаевской – 22,
- Житомирской – 15,
- Сумской – 14,
- Херсонской – 14.
Из Сум вывезли 71 младенца, которых прятали в бомбоубежищах
Из Сум эвакуировали 71 младенца. Почти две недели новорожденных прятали от обстрелов в бомбоубежищах, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он добавил, что это дети, у которых нет родителей по разным причинам, и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей.