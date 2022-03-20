Загинули під завалами. За добу військові РФ убили трьох дітей

Через обстріл окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку війни в Україні загинуло 115 дітей, ще понад 140 поранено. За вчорашню добу, 19 березня, з-під завалів зруйнованого окупантами будинку дістали тіла двох малюків, одна дитина загинула під час обстрілу.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Двоє дітей загинули у Рубіжному Луганської області. Окупанти зруйнували житловий будинок українців, під завалами опинилася родина. Малюкам робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятувати, але безрезультатно.
Також під завалами знайшли ще одну дитину з матір'ю. На жаль, медики констатували смерть жінки. Дитину вдалося врятувати, зараз вона у задовільному стані.
Цього ж дня внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова, загинули чоловік та 9-річний хлопчик.
"Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю" , – додали у Генпрокуратурі.
Найбільше постраждалих дітей у таких областях:
- Київській – 58,
- Харківській – 36,
- Донецькій -29,
- Чернігівській – 30,
- Миколаївській – 22,
- Житомирській – 15,
- Сумській – 14,
- Херсонській – 14.
Із Сум вивезли 71 немовля, яких ховали у бомбосховищах
Із Сум евакуювали 71 немовля. Майже два тижні новонароджених ховали від обстрілів у бомбосховищах, повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.
Він додав, що це діти, які не мають батьків з різних причин, і більшість з них потребують постійної допомоги лікарів.