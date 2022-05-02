Жданов спрогнозировал, когда может закончится наступление на Донбасс

Жданов о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что массированное наступление на Донбасс, что продолжается, может закончиться накануне 9 мая. Он также назвал причину, по которой россияне могут остановиться. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины эффективно и мощно препятствуют реализации планов врага.

Об этом Жданов сказал телеведущему Никите Михалеву в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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"ВСУ постоянно наносят огневое поражение, не давая врагу усилить возможности в наступлении. Мы сорвали приезд начальника Генштаба ВС РФ, он ранен срочно вернулся в Москву", – сказал Жданов.

Жданов добавил, что информация нуждается в подтверждении, впрочем, уже есть данные от Минобороны РФ, что этот российский военный попал под огненное влияние ВСУ.

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"Они могут еще несколько дней пытаться наращивать усилия. Потом им потребуется оперативная пауза, потому что они уже выдохлись, и чем-то нужно будет пополнять резервы. Для нас это оборонная операция, которую мы ведем более или менее успешно" , – сказал Жданов.

Он уточнил, что интенсивность ведения боевых действий чрезвычайно высока.

"Там сейчас адский ад. Но это массированное наступление на Донбасс – это оно и есть. Просто мы сделали так, что заставили их растянуть эту операцию во времени. Поэтому она так и идет, – для нас с вами медленно, а для ВСУ – очень интенсивно", – сказал Жданов.

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Он добавил, что в сутки на каждую позицию происходит по 7-10 атак, что является мощным наступлением.

"Это наступление может закончиться накануне 9 мая, потому что силы заканчиваются, как и сложившиеся резервы. Как сказал наш Главнокомандующий, оккупанты уже ввели весь резерв на территорию Украины, а дальше потребуется оперативная пауза", – сказал Жданов.

Когда произойдет контрнаступление ВСУ?

Контрнаступление Украины зависит от поставок вооружения, пояснил эксперт. Пока оно не поступит к нам в необходимом количестве, и мы не сформируем группировку войск для наступательной операции, на что тоже нужно время, контрнаступление не начнется.

"Думаю, раньше июня контрнаступление не состоится" , – резюмировал Жданов.

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