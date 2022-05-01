Жданов рассказал, почему ВСУ удается сбивать не все ракеты оккупантов

Жданов прокомментировал недавний ракетный обстрел Киева / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская ПВО не может сбивать все ракеты, которыми Россия обстреливает нашу территорию. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио Свобода.
Он прокомментировал недавний ракетный обстрел Киева как раз тогда, когда в украинской столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В результате этого обстрела погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. По словам Жданова, не только Киев, а и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности, пока не закончится война.
"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.
Ракетный удар по Киеву
- 28 апреля армия РФ нанесла удар по центру Киева двумя крылатыми ракетами. Над городом наблюдалось облако дыма. Как сообщал Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра. Впоследствии стало известно, что две ракеты прилетели в Шевченковский район.
- Одна из ракет попала в жилой дом, в результате погибла женщина — журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Ее тело обнаружили под обломками
- Россия выпустила ракеты по Киеву, когда там проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.