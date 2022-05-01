Жданов розповів, чому ЗСУ вдається збивати не всі ракети окупантів

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Українська ППО не може збивати всі ракети, якими Росія обстрілює нашу територію. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він прокоментував недавній ракетний обстріл Києва якраз тоді, коли в українській столиці був генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Внаслідок цього обстрілу загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. За словами Жданова, не лише Київ, а й вся Україна житиме з постійним відчуттям небезпеки, допоки не закінчиться війна.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", — пояснив він.

Ракетний удар по Києву