Жданов рассказал, когда США начнут массовую поставку оружия в Украину

Жданов подсчитал, сколько времени займет доставка американского оружия в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина в конце июня – начале июля начнет получать американское оружие в рамках ленд-лиза.

Об этом рассказал вренный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "Freeдом" на Yotube-канале "Україна 24".

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По словам эксперта, сегодняшняя военная помощь Украине – это грантовая помощь стран-участниц формата "Рамштайн" – антипутинской коалиции. Однако ленд-лиза – действительно массовой поставки вооружения в необходимых количествах – Украина еще не дождалась.

"Надо еще немножко подождать. Ошибка в том, что все отталкиваются от даты 9 мая, когда Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. А на самом деле надо отталкиваться от того дня, когда Байден подписал закон о финансировании ленд-лиза. Именно в этот день американская пресса сообщила о том, что после подписания закона военнослужащие армии США начали отгрузку техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Это где-то 15 или 16 мая была подпись, началась отгрузка. Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина", – объяснил он.

Жданов прогнозирует, что "где-то к концу июня-началу июля мы можем ждать первые поступления ленд-лиза в Украину".

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Жданов объяснил, почему Запад медлит с поставками оружия Украине

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что некоторые страны Запада не спешат поставлять Киеву дальнобойную артиллерию и системы реактивного залпового огня, поскольку боятся победы Украины в войне.

"На Западе, к сожалению, приходит осознание того, что они боятся мира, в котором Украина победит. Они его больше боятся, чем мира, где победит Путин. Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на Европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе", – отметил он.

Также Жданов высказал убеждение, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев будут требовать от украинского руководства пойти на переговоры с Кремлем и согласиться на территориальные уступки.