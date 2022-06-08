У Зеленского рассказали, когда в Украину поступит оружие по ленд-лизу

Оружие доставляется крупными транспортными кораблями

Арестович назвал сроки поставки оружия по ленд-лизу/Фото: коллаж: "Сегодня"

Первая техника от Соединенных Штатов Америки по программе ленд-лиз должна прибыть в Украину примерно через 2-3 недели.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Он заявил, что военная техника из США в Украину доставляется крупными транспортными кораблями.

"Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяц", — сказал Арестович.

Ленд-лиз для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.

имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией. На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.

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