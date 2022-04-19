Жданов: российские генералы просят Путина отказаться от наступления в Украине

Олег Жданов считает, что Путина просят отказаться от наступления. / Фото: Коллаж: Сегодня

До президента РФ Владимира Путина дошло прошение некоторых российских генералов о том, чтобы не проводить наступательную операцию в Украине. От этих планов необходимо отказаться для того, чтобы сохранить хотя бы часть сухопутных войск в боеготовности для решения других задач.

О таком военный эксперт Олег Жданов рассказал телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Украина 24"

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Чего ожидать от войск РФ в ближайшее время

По словам Жданова, в этой фазы войне произойдет попытка массированного наступления российских войск с целью взять в окружение украинскую группировку войск в зоне ООС.

"Ключевым городом здесь выступает город Краматорск. Они на Краматорске хотят свести северную и южную группировки своих войск. И таким образом они надеются завершить окружение наших войск в зоне ООС", – объяснил Жданов.

При этом он отметил, что у войск РФ них нет сил и средств для того, чтобы продвигаться на Днепр.

"Если им удастся окружение наших войск, то сразу же после этого последует предложение переговорного процесса. Территории в обмен на жизни солдат. Потому что вряд ли у них есть силы и средства и они это прекрасно понимают", – сказал Жданов.

Путина просят прекратить наступление

По словам военного эксперта, до Путина уже дошло прошение некоторых генералов о том, чтобы не проводить наступательную операцию.

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Жданов заявил, что согласно инсайдерской информации, в генеральном штабе зреет мнение, что надо отказаться от наступательной операции для того, чтобы сохранить хотя бы часть сухопутных войск в боеготовности для решения других задач и других вызовов, стоящих перед РФ.

"У них допустим назревает к концу апреля Ферганская долина. Если это правда, что талибы ждут, когда высохнет перевал и можно будет через него идти, а 201-й базы из Таджикистана нет, она сегодня воюет на территории Украины в полном составе, то они могут смело заходить в Ферганскую долину и начинать свое наступление в направлении Казахстана", – объяснил военный эксперт.

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