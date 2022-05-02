Жданов о взрывах в приграничных областях РФ: Мы еще даже не начинали

Олег Жданов прокомментировал серию взрывов в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что в Украине действует мощное партизанское движение, но взрывы в Брянске пока не дело рук Украины. Эксперт предполагает, что это результат паники из-за возможной мобилизации в самой России.

Об этом он сказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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В ответ на вопрос об уничтоженном под Мелитополем железнодорожном мосту Олег Жданов объяснил, что, вероятно, это партизанское движение в действии.

"Думаю, оно действует с помощью в том числе и ССО (Сил специальных операций Украины. – Ред.)", – предположил он.

По мнению эксперта, чем дальше, тем мощнее Украина будет разворачивать партизанское движение и наносить огневое поражение тылам противника.

"От логистики сильно зависит боевая способность войск на линии столкновения", — сказал Жданов.

Уничтожение моста под Мелитополем, который соединял оккупантов с Крымом, по словам Жданова, сильно усложнило поставки российским войскам техники и вооружения, особенно боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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"Расходы боеприпасов и топлива просто безумны во время интенсивных боевых действий. Одно дело, когда идет железнодорожный поезд и возит вагоны боеприпасов и цистерны с топливом. Другое – когда пойдут колонны с грузовиками, которые нужно погрузить, перегнать. Тем более они тоже могут не доехать, поломаться или сгореть по дороге", — сказал он.

Жданов подчеркнул, что крушить грузовики легче, чем поезда, именно поэтому логистика так важна.

"Вспомните заброшенную технику на Киевском направлении – когда оккупанты шли на Киев, у них заканчивалось горючее, они просто бросали технику и бежали куда глаза глядят", — сказал эксперт.

А вот причастность украинской стороны к взрывам в Брянске Жданов отрицает.

"Скажу так, по моему пониманию, мы еще не начинали там действовать. Это еще не наши дела, наша причастность к этому очень сомнительна", – отметил он.

Он объяснил свою точку зрения тем, что у Украины пока нет огневых средств поражения, которые могли бы достать до той территории.

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"ДРГ мы пока не отправляем в Россию. Но все эти взрывы оказывают влияние на морально-психологическое состояние врага. Я так вижу, что Россия готовит запасной план, скорее всего, они могут объявить частичную мобилизацию в приграничных с Украиной областях... поднимая уровень террористической угрозы", — сказал он.

По мнению Жданова, российское руководство своими решениями заставляет нервничать население в РФ.

"Они же сами и раздражают. Если они еще объявят там военное положение и всеобщую мобилизацию в этих областях, думаю, это может повлечь за собой еще большую панику, начнется волна беженцев вглубь РФ. Не факт, что мобилизация сработает", — сказал он.

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