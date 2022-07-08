Жданов назвал самую большую проблему ВСУ в июле (видео)

Олег Жданов рассказал, какой будет ситуация на фронте. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Огромная проблема Украины на фронте сейчас – это вооружение. Наша страна может собрать необходимое количество личного состава, но возникает вопрос: на какую технику его посадить и с какой артиллерией отправить в бой.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

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По словам эксперта, пока что Украина пользуется ситуацией по мере своих сил и возможностей:

"Каждый день мы слышим, что вот, завтра нам дадут танки, завтра – авиацию, завтра – артиллерию. И каждый день – это завтра, и когда же оно – это завтра – наступит. Это самое тяжелое. Поэтому июль будет самым тяжелым в морально-психологическом плане (для Украины – ред.)".

Однако Олег Жданов также отметил, что ситуация на фронте более-менее стабилизируется. При этом россияне попали сейчас в патовую ситуацию из-за перебрасывания войск и сосредоточения усилий на отдельных направлениях.

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Ранее Олег Жданов рассказал, что Российская Федерация загнала себя в угол в Украине, поскольку сейчас не может даже совершить манёвр своими же войсками.

Также постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк заявил, что в России заканчиваются ресурсы для продления полномасштабной войны против Украины. Кремль переводит свою экономику на военные рельсы.