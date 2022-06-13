Жданов назвал новый дедлайн Путина по "успехам" в Луганской области

Путин выбрал дату новых "успехов" россиян в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин поставил очередной дедлайн по захвату российской армией в Луганской области. Теперь от оккупантов ожидают "успехов" к 22 июня.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Україна 24.

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По его словам, это уже третий или четвертый дедлайн, который ставится российской армии на Донбассе.

"Если мы говорим о 22 июня, тогда это уже третий или четвертый дедлайн по отношению к Луганской области", – сказал Жданов.

Он объяснил, что предыдущий был – 10-е число.

"По-видимому, они подтягивали к 12-му – тогда они отмечают День России. Есть такая пословица, еще, видимо, со времен перестройки Горбачева – что бы они ни делали, все равно получалось КПСС. Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз, но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", – сказал Жданов.

Он констатировал, что сегодня Российская Федерация делает почти то же самое.

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"Мы вспоминаем, как они штурмовали Донецкое направление в первые месяцы войны, как они штурмовали Киев и не считались с потерями вообще. Для них это норма. Людей и техники у них, к сожалению, пока хватает", – добавил военный эксперт.

Что желали Путину в День России

Мировые лидеры обратились к российскому президенту 12 июня. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пожелал России в день национального праздника поражения в войне и отказа от имперских амбиций.

В соцсетях пожелания были более жесткими. Там желали, чтобы оккупанты "платили репарации до конца своих дней", а также чтобы Россию к следующему году"стерло с лица Земли".

Ранее сообщалось, что в Генштабе рассказали, где защитники Украины отразили вражеские штурмы.

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В то же время, в ISW назвали город на Донбассе, к которому начала продвигаться РФ. Однако были и безуспешные попытки продвижения.