Жданов назвал новый дедлайн Путина по "успехам" в Луганской области

Путин выбрал дату новых "успехов" россиян в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин поставил очередной дедлайн по захвату российской армией в Луганской области. Теперь от оккупантов ожидают "успехов" к 22 июня.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Україна 24.
По его словам, это уже третий или четвертый дедлайн, который ставится российской армии на Донбассе.
"Если мы говорим о 22 июня, тогда это уже третий или четвертый дедлайн по отношению к Луганской области", – сказал Жданов.
Он объяснил, что предыдущий был – 10-е число.
"По-видимому, они подтягивали к 12-му – тогда они отмечают День России. Есть такая пословица, еще, видимо, со времен перестройки Горбачева – что бы они ни делали, все равно получалось КПСС. Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз, но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", – сказал Жданов.
Он констатировал, что сегодня Российская Федерация делает почти то же самое.
"Мы вспоминаем, как они штурмовали Донецкое направление в первые месяцы войны, как они штурмовали Киев и не считались с потерями вообще. Для них это норма. Людей и техники у них, к сожалению, пока хватает", – добавил военный эксперт.
Что желали Путину в День России
Мировые лидеры обратились к российскому президенту 12 июня. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пожелал России в день национального праздника поражения в войне и отказа от имперских амбиций.
В соцсетях пожелания были более жесткими. Там желали, чтобы оккупанты "платили репарации до конца своих дней", а также чтобы Россию к следующему году"стерло с лица Земли".
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