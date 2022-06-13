Жданов назвав новий дедлайн Путіна щодо "успіхів" у Луганській області

Путін вибрав дату для нових "успіхів" росіян в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін поставив черговий дедлайн, до якого російська армія має захопити Луганську область. Тепер від окупантів очікують "успіхів" до 22 червня.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проєкту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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За його словами, це вже третій чи четвертий дедлайн, який ставиться російській армії на Донбасі.

"Якщо ми говоримо про 22 червня, тоді це вже третій чи четвертий дедлайн щодо Луганської області", – сказав Жданов.

Він пояснив, що попередній був – 10-е число.

"Мабуть, вони підтягували до 12-го – тоді вони відзначають День Росії. Є таке прислів'я, ще, мабуть, з часів перебудови Горбачова – що б вони не робили, все одно виходило КПРС. Це старі радянські наслідки чи імперські замашки, коли під якусь дату підганяють навіть війну. Це робив Радянський Союз. Але ми знаємо, якою ціною, кількістю втрат все це діставалося", – сказав Жданов.

Він констатував, що сьогодні Російська Федерація робить майже те саме.

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"Ми згадуємо, як вони штурмували Донецький напрямок у перші місяці війни, як вони штурмували Київ і не зважали на втрати взагалі. Для них це норма. Людей і техніки у них, на жаль, поки що вистачає", – додав військовий експерт.

Що бажали Путіну на День Росії

Світові лідери звернулися до російського президента 12 червня. Так, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні та відмови від імперських амбіцій.

У соцмережах побажання були жорсткішими. Там бажали, щоб окупанти "платили репарації до кінця своїх днів", а також – щоб Росію до наступного року "стерло з лиця Землі".

Раніше повідомлялося, що у Генштабі розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми.

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Водночас у ISW назвали місто на Донбасі, до якого почала просуватися РФ. Проте, були й марні спроби просування.