Зеленский подвел итоги 25 суток войны РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Оно было опубликовано на канале Офиса президента в YouTube.

"Завершились уже 25-и сутки, как российские военные поехали "на учения", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. Уже 25-и сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей. Как они ищут и не могут найти украинцев, которые встретили бы их с цветами. Хотя бы в каком городе нашего государства. Хотя бы в каком-нибудь селе. А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. А потому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал. Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла. За все, что они наделали против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове, в Волновахе и Мариуполе. И многих других наших отважных городах. В блокадном Мариуполе российская авиация сбросила бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, от бомбежки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно – женщины и дети, люди старшего возраста. Они – под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых. Но знаем, что того летчика, который сбросил ту бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц. Сегодня я выступил в Кнессете перед всеми депутатами и чиновниками. Но прежде всего я говорил от вашего имени, от имени всех украинцев, говорил с народом Израиля, который, я уверен, понимает нас. Как свободные люди – свободных людей. Конечно, Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан. Премьер-министр Израиля господин Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы обрести мир. Если это возможно. Ну а у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача. Ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так. В течение суток 20 марта работали только 4 гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7295 человек. Почти 4 тысячи мариупольцев за день прибыли в Запорожье. Завтра утром готовимся направить в Мариуполь еще новые автобусы, чтобы продолжить эту важную миссию. Более 3 тысяч человек спасли в Киевской области. Но в Харьковской области... Российские войска захватили нашу колонну, наш гуманитарный груз для города Волчанска. Нет связи сейчас с шестью людьми. Пять водителей и один врач. Будем их вызволять. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое. Херсонская область сегодня снова боролась. Я им благодарен. Снова на улицах. И, как всегда– за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью. Без оружия против оккупантов. Против выстрелов и военных машин. Это подвиг, который вдохновляет всех нас. Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ. Днем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Настоящим другом Украины, который не колеблется и не ищет отговорок. Договорились о конкретной поддержке для нашего государства на саммитах на следующей неделе — "Большой семерки" и НАТО. Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос в Украины там есть. Также пообщался с Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Звездной парой, которая искренне верит в нас, в нашу победу, в наше будущее. Они помогают украинским вынужденным переселенцам, собирая средства. И уже вдвоем собрали 35 миллионов долларов. Согласитесь, это хороший результат только для одной пары наших друзей в Америке. А мы работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир. Лично вручил государственные награды украинским разведчикам. Прошу отнестись с пониманием – я не могу назвать публично их имен. Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весом, что ордена и звания Герой Украины для них – это минимум, который мы можем им дать. Чтобы просто отблагодарить. Им и всем нашим героям. Благодаря которым мы держимся. И неплохо. А Украина – живет. Слава Украине!", — сказал Зеленский.