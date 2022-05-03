Завтра продолжится эвакуация мариупольцев – подробности

Эвакуационная колонна будет забирать людей в 07:00 / Коллаж "Сегодня"

На завтра, 3 мая, согласована эвакуация мирного населения. Эвакуационная колонна будет забирать людей с Луначарского кольца вблизи Бердянска в 07:00.

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

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Точка сбора будет возле Луначарского кольца.

"При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", – говорится в сообщении.

Эвакуированная колонна из "Азовстали" не доехала до Запорожья

Люди из "Азовстали", которых освободили вчера, 1 мая, так и не смогли добраться до Запорожья.

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Сегодня колонну с людьми ждали в Запорожье. В течение дня поступали сообщения о задержке колонны. Уже вечером стало известно, что колонна так и не добралась областного центра, но находится на территории области.

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