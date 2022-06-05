Защищал нас с 2014 года: в боях с оккупантами погиб майор Александр Штоюнда

Александр Штоюнда погиб на войне/Фото: коллаж: "Сегодня"

На войне, которую 24 февраля начала Россия против Украины, погиб заместитель командира 18-го отдельного батальона морской пехоты, майор Александр Штоюнда.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, журналист Анатолий Штефан.

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"На войне с 2014 года в составе 72 ОМБр. Мариуполь, Краснопартизанск, Изварино, Белокамянка... 8 лет...", — написал Штефан на своей странице в Facebook.

Защитник выполнял самые трудные задачи.

"Он у меня выполнял самые трудные задачи. Таких людей должны знать все. Это образец военного разведчика", — отметил командир Александра Сергей Л.

Военный погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

"Спи спокойно, брат... Боль... Соболезнования родным, близким и собратьям... Отомстим!", — добавил Штефан.

Александр Штоюнда

История погибшего под Харьковом военного летчика Егора Середюка

Капитан Вооруженных Сил Украины Егор Середюк погиб, защищая родную страну. С первого дня российско-украинской войны участвовал в ней.

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Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. 1995 года рождения, уроженец села Мартыновское Николаевской области. Мужчина участвовал в российско-украинской войне с самого начала. Имел не менее 25 боевых вылетов. Погиб 15 апреля около города Изюм Харьковской области, возвращаясь из боевого задания. Ему было всего 26 лет.

У Середюка остались жена и дочь. Защитника похоронили 20 апреля в селе Сербы Житомирской области.

Посмертно был награжден званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда". Кроме того, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2022) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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