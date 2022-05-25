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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Имел по меньшей мере 25 боевых вылетов: под Харьковом погиб военный летчик Егор Середюк

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 мая, 02:59
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У защитника Украины остались жена и дочь
Егору Середюку было 26 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"
Егору Середюку было 26 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Капитан Вооруженных Сил Украины Егор Середюк погиб защищая родную страну. С первого дня российско-украинской войны участвовал в ней.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. 1995 года рождения, уроженец села Мартыновское Николаевской области. Мужчина участвовал в российско-украинской войне с самого начала. Имел не менее 25 боевых вылетов. Погиб 15 апреля около города Изюм Харьковской области, возвращаясь из боевого задания. Ему было всего 26 лет.

У Середюка остались жена и дочь. Защитника похоронили 20 апреля в селе Сербы Житомирской области.

Посмертно был награжден званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда". Кроме того, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Егор Середюк

В Харькове мать погибшего разведчика спасает раненых

В Харькове мать погибшего разведчика сдает кровь для раненых. Она пытается спасти хоть кого-нибудь из украинских воинов, ведь ее сын отдал жизнь на войне против России.

Война унесла жизнь сына пани Алины. Он был разведчиком в бригаде гетмана Ивана Сирко, и погиб в бою под Харьковом. Ему было двадцать пять лет, около четырех из которых он провел в районах боевых действий на востоке страны.

Его мать приехала в один из пунктов сдачи крови для раненых, чтобы у кого-то была возможность жить дальше.

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"У Сергея сиротой осталась дочь Софийка, которой первого апреля исполнился всего-навсего год. Он собирался продлить контракт с ВСУ, хотя я его умоляла этого не делать. Он обещал мне подумать, но произошло большое нашествие россиян, и он снова пошел с собратьями бригады в бой. Почему я здесь? Сын свою кровь в бою отдал, может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу", – сдержанно рассказала Алина.

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Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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