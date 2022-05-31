25-летний защитник нанес непоправимый ущерб оккупантам: история Героя Украины Сергея Пархоменко

Пилот из Харькова уничтожил сотни солдат России и десятки их танков

У Сергея Пархоменко остался недавно появившийся на свет ребенок / Коллаж "Сегодня"

Посмертно звания Героя Украины был удостоен капитан Вооруженных Сил Украины Сергей Игоревич Пархоменко, который погиб в ходе российского вторжения в нашу страну. Герою Украины было всего 25 лет.

Что известно о Герое?

Родился Сергей 14 января 1997 года в Харькове, в семье военных авиаторов, которыми были и его отец, и дед. С детства мечтал о небе и хотел связать свою жизнь с авиацией. Когда его отец Игорь Пархоменко во время войны на востоке Украины в 2014 году выполнял боевые задания в воздухе, Сергей поступил на летный факультет ХНУВС имени Ивана Кожедуба.

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Вуз Сергей успешно окончил в 2019 году, получив квалификацию летчика 3-го класса. Сергей изъявил желание проходить службу в бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова и летать на самолетах Су-25.

Несмотря на молодой возраст, на момент российского вторжения в Украину Сергей занимал должность командира авиационного звена.

Боевой путь

Пархоменко сделал 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия вражеским средствам ПВО и истребительной авиации. Он смог виртуозно уничтожить более 20 вражеских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим, а также сотни российских солдат и ряд офицеров.

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Неоднократно умело выводил авиационную технику из-под ракетных ударов противника.

За мужество и патриотизм, проявленные при защите Родины от российской агрессии, Указом Президента Украины № 292/2022 от 2 мая 2022 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

14 мая выполняя боевое задание в Запорожской области в районе города Гуляйполе, капитан Сергей Пархоменко героически погиб, до последнего оставаясь преданным и непоколебимым защитником украинского народа.

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Вместе с собратьями он разрабатывал новые подходы в тактике применения авиации в современных условиях войны, был душой авиационного подразделения, командиром-лидером, ведущим в бой свое подразделение, вспоминают побратимы.

У Героя осталась жена и родившийся в марте сын. На церемонии прощания в Виннице от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины родителям погибшего Героя вручили памятную грамоту уважения и скорби.

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