Запорожское направление пришло в движение – Арестович

ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье, рассказал Арестович. Коллаж "Сегодня"

Ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Наши влупили по группировке, которая планировала наступление на Запорожье, и российские войска вынуждены были поворачиваться направо и перебрасывать войска в сторону Орехова", – сказал Арестович.

По его словам, таким образом было сорвано российское наступление на Запорожье.

Крепости и бронеколпаки: как Запорожье готовится к обороне города

Запорожье активно готовится к обороне, ведь линия фронта сейчас находится в 40-50 км от города. В этом ему активно помогает компания Метинвест: создает укрытия и специальные бронеколпаки для защиты бойцов.

"Запорожсталь помогает военным в строительстве укреплений и фортификационных сооружений, которые помогают защищать город. Сейчас у нас есть определенная безопасность с точки зрения артиллерийских обстрелов, но остается опасность ракетных обстрелов", – рассказал генеральный директор завода Запорожсталь Александр Мироненко.

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