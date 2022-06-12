Запорізький напрямок прийшов у рух – Арестович

ЗСУ вдарили з флангу та зірвали наступ росіян на Запоріжжя, розповів Арестович. Колаж "Сьогодні"

Очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступними діями ЗСУ.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Наші влупили по угрупованню, яке планувало наступ на Запоріжжя, і російські війська змушені були повертатися праворуч і перекидати війська у бік Орєхова", – сказав Арестович.

За його словами, таким чином було зірвано російський наступ на Запоріжжі.

Фортеці та бронековпаки: як Запоріжжя готується до оборони міста

Запоріжжя активно готується до оборони , адже лінія фронту зараз знаходиться за 40-50 км від міста. У цьому йому активно допомагає компанія Метінвест: створює укриття та спеціальні бронековпаки для захисту бійців.

"Запоріжсталь допомагає військовим у будівництві укріплень та фортифікаційних споруд, які допомагають захищати місто. Зараз у нас є певна безпека з погляду артилерійських обстрілів, але залишається небезпека ракетного обстрілу", – розповів генеральний директор заводу Запоріжсталь Олександр Мироненко.

Що відбувається у Запоріжжі