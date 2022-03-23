"Замочить" подчиненного и отрезать ухо – Мариуполь уничтожает российский генерал-садист

Генерал РФ Михаил Мизинцев готов убивать не только жителей Мариуполя, но и собственных солдат. Фото: коллаж "Сегодня"

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовала аудиозапись, на которой слышно, как начальник Национального центра управления обороной РФ генерал Михаил Мизинцев, ответственный за блокаду Мариуполя, в грубой форме обращается к своим подчиненным и, не стесняясь в выражениях, угрожает им физической расправой и даже убийством. Соответствующий ролик пресс-служба ГУР МО опубликовала на своей странице в Facebook в среду, 23 марта.

Судя по всему, запись была сделана во время одного из совещаний, проводимых Мизинцевым.

Реклама

"Кто этого у*людка сюда привел? Вот ты посмотри на это чудище. Он, мр*зь, стоит насупил глазки бычьи... рожу вонючую показывает мне. Че он служит еще? Почему я должен заниматься вашей мр*зью? Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему ухо не отрезано? Почему не хромает этот у*людок до сих пор? Найти его в реанимации и втолкнуть ему туда разбитую бутылку пива. И все списать на бомжей. Бомжи при попытке дележа бутылки пива замочили", – отчитывал генерал подчиненного.

Комментируя запись, в ГУР МО подчеркнули, что для российского командования их солдаты являются лишь расходным материалом и пушечным мясом. Разведчики также обратились к генералу РФ и предупредили его о неизбежном возмездии за преступления против Украины.

Реклама

"Своих рабов ты можешь не уважать, но за преступления против украинцев получишь сполна. Мы знаем больше, чем ты думаешь. И мы значительно ближе, чем ты думаешь", – написали разведчики, поблагодарив Мизинцева за идею с бутылкой.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что за захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.

Напомним, 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.

Реклама

Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.