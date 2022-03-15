Закройте небо над Украиной! Церкви и религиозные организации обратились к ЕС и Западу

Религиозные деятели призвали предоставить Украине истребители и ПВО. Фото: коллаж "Сегодня"

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал мировых лидеров, стран-участниц ОБСЕ, ЕС и НАТО принять неотложные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины или предоставить украинской армии современные средства противовоздушной обороны и истребители, которые смогут защитить мирных жителей Украины от регулярных бомбардировок и ракетных ударов российских захватчиков.

Об этом говорится на сайте Минкульта.

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"Кроме этого, ВСЦиРО обратилась к руководству российской федерации, международным организациям, церковным иерархам и религиозным деятелям народов России – принять срочные меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей украинских городов и поселков из районов, где продолжаются активные боевые действия, к безопасным местам по их собственному выбору, а также немедленного обмена военнопленными", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 15 марта