Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ

СМИ пишут, что Польша дала все, что могла / Коллаж "Сегодня"

Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники. Однако самих истребителей мы так и не получили.

Об этом сообщило польское издания Onet.

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Что известно

"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам Воздушные силы Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только МиГ-29, но и американские F-16 или шведские Gripen", – сообщает издание.

Что ждали