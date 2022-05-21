Закінчилась історія з передачею винищувачів Україні – що дали ЗСУ

ЗМІ пишуть, що Польща дала все, що могла / Колаж "Сьогодні"
Один із головних наших союзників Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплекти до винищувачів радянського зразка. Це допомогло серйозно відновити військовий авіапарк ЗСУ, який постраждав у 2014 році під час виходу українських військових із окупованого Криму без військової техніки. Однак самих винищувачів ми так і не отримали .
Про це повідомило польське видання Onet .
Що відомо
"Замість винищувачів МіГ-29 Польща надала Україні величезний запас запчастин та озброєння для цих машин. Завдяки цим постачанням Повітряні сили України можуть на постійній основі відновлювати боєздатність своїх літаків. Поки що, на думку експертів, Україна на диво добре справляється в повітрі з переважаючими силами Росії. Проте вона чекає на нові літаки, просить не тільки МіГ-29, але й американські F-16 або шведські Gripen", – повідомляє видання.
Що чекали
- Насправді Київ чекав на постачання самих винищувачів. 30 квітня американська газета The New York Times писала, що фактично досягнуто домовленості між Словаччиною та Польщею про взаємне прикриття неба для того, щоб можна було передати Україні бойові літаки МіГ-29, що знаходяться на озброєнні словацької армії.
- З початку березня на Заході йшли розмови про поповнення авіапарку України винищувачами бажаного радянського виробництва, на яких вміють літати наші пілоти. Як відомо, більшу частину українського авіаполку армія України залишила в окупованому Криму у 2014 році.
- США та Польща працюють над можливістю надання Польщею винищувачів Україні. З цього питання консультуються із іншими союзниками.
- Ще 16 березня словацький уряд дав попередню згоду на передачу Україні систем протиповітряної оборони С-300. Вони дозволять посилити захист від авіаударів російських окупантів.