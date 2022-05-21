Закінчилась історія з передачею винищувачів Україні – що дали ЗСУ

ЗМІ пишуть, що Польща дала все, що могла / Колаж "Сьогодні"

Один із головних наших союзників Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплекти до винищувачів радянського зразка. Це допомогло серйозно відновити військовий авіапарк ЗСУ, який постраждав у 2014 році під час виходу українських військових із окупованого Криму без військової техніки. Однак самих винищувачів ми так і не отримали .

Про це повідомило польське видання Onet .

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Що відомо

"Замість винищувачів МіГ-29 Польща надала Україні величезний запас запчастин та озброєння для цих машин. Завдяки цим постачанням Повітряні сили України можуть на постійній основі відновлювати боєздатність своїх літаків. Поки що, на думку експертів, Україна на диво добре справляється в повітрі з переважаючими силами Росії. Проте вона чекає на нові літаки, просить не тільки МіГ-29, але й американські F-16 або шведські Gripen", – повідомляє видання.

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