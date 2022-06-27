За сутки оккупанты выпустили по Сумской области более 150 снарядов

Оккупанты продолжают обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты мощно обстреляли Сумскую область. В течение прошедшего дня в результате атак один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Российские войска сегодня обстреляли Сумскую область из ствольной и реактивной артиллерии, с вертолетов, выпустили более 150 снарядов и мин, один человек погиб, еще один ранен", — написал Живицкий в Telegram.

Он отметил, что пострадали территории четырех громад – Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалыгинской.

"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Больше всего пострадала Краснопольская громада — сюда было около сотни прилетов за день. На территории сел общины повреждены частные хозяйственные сооружения, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице", — сообщил глава ОВА.

Каким должен быть ответ Европы на ракетные удары РФ?

Ракетные обстрелы Украины, которые российские оккупанты совершают с территории РФ, Беларуси или Каспийского моря, являются вызовом для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на него должен "состоять из двух частей". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо из глубины территории РФ, либо с территории беларуси или из акватории Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей", — написал Резников в Facebook.

Он отметил, что первая составляющая – это ужесточение санкций.

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"Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", — написал министр.

Вторая составляющая — скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", — подчеркнул Резников.

Он считает, что долгосрочный ответ также очевиден. Условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста.

"Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", — добавил Резников.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови. Также мы писали, что оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть погибшие и раненые.