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Резников рассказал, каким должен быть ответ Европы на ракетные удары РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 июня, 22:44
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Реакция европейских стран "должна состоять из двух частей"
Резников отметил, что действия России являются угрозой всей Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Резников отметил, что действия России являются угрозой всей Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ракетные обстрелы Украины, которые российские оккупанты осуществляют с территории РФ, Беларуси или из Каспийского моря, являются вызовом для безопасности всей Европы. Быстрый ответ должен "состоять из двух частей".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо из глубины территории рф, либо с территории беларуси или из акватории Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей", — написал Резников в Facebook.

Он отметил, что первая составляющая – это ужесточение санкций.

"Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", — написал министр.

Вторая составляющая — скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", — подчеркнул Резников.

Он считает, что долгосрочный ответ также очевиден. Условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста.

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"Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", — добавил Резников.

Утренний ракетный удар по Киеву

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9-го этажей на общей площади 300 кв. м.

По информации ГСЧС, проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

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По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна ракета попала в жилой дом на улице Татарской (станция метро "Лукьяновская").

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в "Охматдет". Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, иссеченный осколками.

Отец семьи – 37-летний Алексей погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови. Также мы писали, что оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть погибшие и раненые.

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