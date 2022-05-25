Луганскую область ждут решающие бои: Гайдай рассказал когда

Сергей Гайдай рассказал за бои в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

На этой неделе ожидаются основные бои за Луганскую область. Сейчас там российские оккупанты сосредоточили все силы. При этом продолжаются обстрелы Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в проекте FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

По словам Гайдая, армия РФ сосредоточила свои силы для захвата Луганской области.

Он отметил, что обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы.

Гайдай добавил, что в Луганскую область оккупанты переправили еще 2500 единиц военной техники.

Реклама

Оккупанты оставили без газа всю Луганскую область

В Луганской области полностью остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь вся область полностью осталась без голубого топлива. Кроме того, при обстреле был травмирован рабочий этой ГРС. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, по состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

Реклама

Теперь газ отсутствует повсюду.

"Из-за обстрелов в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравме подвергся рабочий, который осуществлял регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", – написал Гайдай.

По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

Ранее мы писали: