Ягун рассказал, где назревает "новый Мариуполь" и как его избежать

Генерал-майор СБУ в запасе заявил, что ситуация возле Северодонецка очень тяжелая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация у Северодонецка действительно очень тяжелая – не исключено, что украинским военным вообще придется отойти и покинуть город.

Об этом генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Украинская тактика"

"Это не мне принимать решения, а людям, непосредственно находящимся на месте событий, Ситуация очень простая: не стоит копировать тактику когда-то советской армии, еще каких-то армий, пытавшихся закрепиться на каких-то участках и умирать там до последнего бойца, потому что зачем держать город, когда можно отойти, а через некоторое время его освободить – это гораздо эффективнее и без потерь. Я думаю, что это однозначно именно украинская тактика", – сказал он.

В то же время он назвал российское наступление "чрезвычайно жестким":

"Причем подтверждена тактика, которую оценивали наши партнеры, – о том, что они (российские оккупанты – ред.) отошли от желания того, что хотели проводить крупные армейские операции, захваты десятков тысяч бойцов и т.д.. Они сейчас сконцентрировались на батальонном уровне и кооперируются фактически на уровне даже некоторых рот".

По мнению Ягуна, оккупанты оперируют сейчас тем, чтобы захватить какой-нибудь поселок, квартал, обойти по какой-то дороге. Т.е. от глобальных вещей – захватить Киев за три дня – дошло до "Дай бы Бог захватить за неделю Северодонецк".

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Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил по каналу "Украина 4.5.0." потери врага на 27 мая:

Напомним, американский Институт изучения войны сообщил, что в ближайшие дни армия РФ может усилить наступление на Северодонецк. Силы бросят также на атаку на Северск.

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