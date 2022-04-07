Взломанные сейфы и разграбленные лаборатории: во что оккупанты превратили ЧАЭС (видео)

Российская армия захватила ЧАЭС 24 февраля / Коллаж "Сегодня"

Поведение оккупантов из армии Российской Федерации на территории захваченной ими в конце февраля ЧАЭС мало чем отличалось от того, что они показали в других регионах Украины. После себя они оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории.

Кадры ЧАЭС после освобождения опубликовал замгендиректора первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев. Видео было снято 5 апреля.

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Мародерство

Оккупанты десантировались на станцию с БТР, разоружили украинскую Нацгвардию, а потом держали их целый месяц в качестве военнопленных. Отступая, российские военные вывезли наших защитников в Россию.

Российские солдаты не только получили большую дозу радиации, сидя в зараженных окопах в так называемом "Рыжем лесу", они еще увезли с собой на родину все, что смогли найти в Чернобыльской зоне. В последний день перед отступлением, оккупанты согнали в одно помещение сотрудников ЧАЭС, после чего начали выбивать двери во все кабинеты и мародерничать.

Ядерное хранилище

К счастью, они не повредили ничего, что могло бы представлять опасность людям.

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"За все это время была только одна попытка проникнуть, которая закончилась провалом у них. Это буквально в предпоследний день. Они хотели проникнуть в хранилище отработанного ядерного топлива – самое опасное, что есть в Зоне. У нас есть система автоматического доступа, которая просто их не пустила. Они привели с собой нашего военнослужащего. И по его пропуску пытались пройти", – рассказал журналистам один из сотрудников станции.

Что известно