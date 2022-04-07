Взломанные сейфы и разграбленные лаборатории: во что оккупанты превратили ЧАЭС (видео)

Российская армия захватила ЧАЭС 24 февраля / Коллаж "Сегодня"
Поведение оккупантов из армии Российской Федерации на территории захваченной ими в конце февраля ЧАЭС мало чем отличалось от того, что они показали в других регионах Украины. После себя они оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории.
Кадры ЧАЭС после освобождения опубликовал замгендиректора первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев. Видео было снято 5 апреля.
Мародерство
Оккупанты десантировались на станцию с БТР, разоружили украинскую Нацгвардию, а потом держали их целый месяц в качестве военнопленных. Отступая, российские военные вывезли наших защитников в Россию.
Российские солдаты не только получили большую дозу радиации, сидя в зараженных окопах в так называемом "Рыжем лесу", они еще увезли с собой на родину все, что смогли найти в Чернобыльской зоне. В последний день перед отступлением, оккупанты согнали в одно помещение сотрудников ЧАЭС, после чего начали выбивать двери во все кабинеты и мародерничать.
Ядерное хранилище
К счастью, они не повредили ничего, что могло бы представлять опасность людям.
"За все это время была только одна попытка проникнуть, которая закончилась провалом у них. Это буквально в предпоследний день. Они хотели проникнуть в хранилище отработанного ядерного топлива – самое опасное, что есть в Зоне. У нас есть система автоматического доступа, которая просто их не пустила. Они привели с собой нашего военнослужащего. И по его пропуску пытались пройти", – рассказал журналистам один из сотрудников станции.
Что известно
- В ходе этой же экспедиции журналисты выяснили, что солдаты армии России действительно перерыли часть так называемого Рыжего леса в Чернобыльской зоне, а значит, бесспорно, за месяц пребывания там без ротации получили смертельную дозу облучения.
- 5 апрелябыло официально заявлено, что Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта покинули российские оккупанты.
- Чуть ранее сообщалось, что российские оккупанты украли со станции кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать сотрудников с собой в Беларусь.