ВСУ защищают Северодонецк в уличных боях: что происходит в городе

Украинские военніе сражаются за Северодонецк / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ держатся на занятых позициях в Северодонецке. О ситуации с безопасностью в городе по сей день рассказал глава городской военной администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Украина 24".

В городе все еще ведутся уличные бои, ситуация остается крайне сложной, россияне сосредоточили много артиллерии. ВСУ делают максимум, чтобы отстоять Северодонецк.

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Также сообщается, что начали выходить на связь люди, которых депортировали из города россияне. Вернуться они не могут.

В Северодонецке остается 10-11 тысяч населения. Коммуникации утрачены почти 1,5 месяца назад и нуждаются в капитальном восстановлении.

Потери врага

Украинские военные продолжают не только отражать атаки российских кафиров, но и наносить им тяжелые удары. Рашисты терпят огромные потери в нашей стране, сообщил Генштаб. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составляют:

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личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;

танков ‒ 1390 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед;

артиллерийских систем – 694 (+4) ед;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 96 (+0) ед;

самолетов – 212 (+1) ед;

вертолетов – 177 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед;

специальной техники – 53 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

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