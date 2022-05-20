ВСУ устроили файер-шоу для колонны российских морпехов на Донбассе (видео)

Защитники Украины сожгли вражескую колонну / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы Вооруженных сил Украины в Луганской области разгромили колонну российских морпехов.

Видео с уничтоженной техникой оккупантов опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Реклама

"Поворот не туда… Или как ярко пылает колонна "руске зольдатен" морской пехоты в Луганской области", – написал Штефан.

В ролике можно увидеть около десятка единиц вражеской техники, некоторые боевые машины горят, в них детонируют боеприпасы.

Ранее в сеть попало видео, как украинские военные взорвали стратегически важные мосты в Луганской области, чтобы помешать наступлению оккупантов на Северодонецк и Лисичанск.

Названы три самых "горячих" направления на Луганщине

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее заявил, что Россия сосредоточит усилия на захвате всей Луганской области.

Реклама