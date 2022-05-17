ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

ВСУ уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ударная авиация Воздушных Сил в течение суток, 16 мая, поразила пять воздушных целей российских оккупантов. В частности, был сбит вражеский самолет.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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"Более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей 16 мая совершила ударная авиация Воздушных Сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группы", — говорится в сообщении.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражено штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражескую крылатую ракету. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три БпЛА "Орлан-10".
Всего за сутки поражено пять воздушных целей:
- 1 самолет (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крылатую ракету.
Потери в оккупантов
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 700 человек ликвидировано (+300 за сутки);
- танков – 1228 (+8);
- боевых бронированных машин – 2974 (+16);
- артиллерийских систем – 577 (+22);
- РСЗО – 195;
- средств ПВО – 89;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
- крылатые ракеты – 97 (+2);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);
- специальная техника – 42.
Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.