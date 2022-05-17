ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

ВСУ уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ударная авиация Воздушных Сил в течение суток, 16 мая, поразила пять воздушных целей российских оккупантов. В частности, был сбит вражеский самолет.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Реклама

Подробности

"Более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей 16 мая совершила ударная авиация Воздушных Сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группы", — говорится в сообщении.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражено штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражескую крылатую ракету. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три БпЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено пять воздушных целей:

1 самолет (Су-25);

3 БпЛА (ОТР);

1 крылатую ракету.

Потери в оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 700 человек ликвидировано (+300 за сутки);

танков – 1228 (+8);

боевых бронированных машин – 2974 (+16);

артиллерийских систем – 577 (+22);

РСЗО – 195;

средств ПВО – 89;

самолетов – 200;

вертолетов – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

крылатые ракеты – 97 (+2);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);

специальная техника – ​​42.

Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Читайте также