ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

ЗСУ нищать техніку окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ударна авіація Повітряних Сил протягом доби, 16 травня, уразила п'ять повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, було збито ворожий літак.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі
"Понад 10 літако-вильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи", — йдеться у повідомленні.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила щонайменше три БпЛА "Орлан-10".
Загалом за добу уражено п'ять повітряних цілей:
- 1 літак (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крилату ракету.
Втрати в окупантів
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);
- танків – 1228 (+8);
- бойових броньованих машин – 2974 (+16);
- артилерійських систем – 577 (+22);
- РСЗВ – 195;
- засобів ППО – 89;
- літаків – 200;
- вертольотів – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);
- крилаті ракети – 97 (+2);
- кораблі/катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2101 (+14);
- спеціальна техніка – 42.
Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.