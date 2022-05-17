ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

ЗСУ нищать техніку окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ударна авіація Повітряних Сил протягом доби, 16 травня, уразила п'ять повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, було збито ворожий літак.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

"Понад 10 літако-вильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи", — йдеться у повідомленні.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила щонайменше три БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено п'ять повітряних цілей:

1 літак (Су-25);

3 БпЛА (ОТР);

1 крилату ракету.

Втрати в окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);

танків – 1228 (+8);

бойових броньованих машин – 2974 (+16);

артилерійських систем – 577 (+22);

РСЗВ – 195;

засобів ППО – 89;

літаків – 200;

вертольотів – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);

крилаті ракети – 97 (+2);

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2101 (+14);

спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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