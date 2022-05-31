ВСУ пошли в наступление в Херсонской области — Жданов

ВСУ начали освобождать Херсонскую область от врага/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, пишет Telegram-канал "Сегодня".

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По словам Жданова, освобождение города может позволить ВСУ рассечь плацдарм российской группировки на две части.

Более того, в случае успеха у Украины появляется возможность освобождения Херсона и окружения криворожской группировки.

Наступление ВСУ под Херсоном вызвало у оккупантов панику

Стремительное наступление ВСУ на Южнобужском направлении заставило врага покинуть село Николаевка Херсонской области. Оккупанты в панике из-за потери населенного пункта, это их деморализировало.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки нанесены существенные потери: всего уничтожено 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Отмечается, что в Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задачи блокировки судоходства и работы портов.

В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"С целью обеспечения подразделений рашистов на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух десантных скоростных катеров "Раптор". При этом надводные корабли противника осторожно держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", — сообщили в командовании "Пивдень".

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