ВСУ поразили 15 воздушных целей оккупантов

ВСУ уничтожают технику оккупантов/Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ, коллаж: "Сегодня"

Противовоздушная оборона Украины 5 мая обезвредила 15 воздушных целей противника. В частности, уничтожили 14 беспилотников и самолет.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Боевая авиация противника продолжает действовать на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

"5 мая противовоздушной обороной поражено не менее 15 воздушных целей: 14 беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30", — говорится в сообщении.

Подразделение Воздушных сил уничтожило самолет оккупантов на Восточном направлении.

"Орлан-10" сбивают все доступные средства – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", — сообщили в командовании Воздушных сил.

Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка

Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1092 (+15) ед.;

боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;

артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;

РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;

средств ПВО – 83 (+2) ед.;

самолетов – 196 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;

кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);

специальной техники – 38 (+0);

крылатых ракет – 89 (+2).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

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