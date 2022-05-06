ЗСУ вразили 15 повітряних цілей окупантів

ЗСУ нищать техніку окупантів/Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, колаж: "Сьогодні"
Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей ворога. Зокрема, знищили 14 безпілотників та літак.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
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Бойова авіація противника і далі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними силами України повітряний простір.
"5 травня протиповітряною обороною уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 безпілотників типу "Орлан" і один літак, попередньо винищувач Су-30", — йдеться в повідомленні.
Підрозділ Повітряних сил знищив літак окупантів на Східному напрямку.
"Орлан-10" збивають всі доступні засоби — зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", – повідомили в командуванні Повітряних сил.
Українські військові знищили 24 700 окупантів і 1092 танки
Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 24 700 людей особового складу та 196 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1092 (+15) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.;
- артилерійських систем – 499 (+8) од.;
- РСЗВ ‒ 169 (+6) од.;
- засобів ППО ‒ 83 (+2) од.;
- літаків – 196 (+2) од.;
- гелікоптерів – 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од.;
- кораблів/катерів ‒ 10 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9);
- спеціальної техніки ‒ 38 (+0);
- крилатих ракет ‒ 89 (+2).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.