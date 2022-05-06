ЗСУ вразили 15 повітряних цілей окупантів

ЗСУ нищать техніку окупантів/Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, колаж: "Сьогодні"

Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей ворога. Зокрема, знищили 14 безпілотників та літак.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Бойова авіація противника і далі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними силами України повітряний простір.

"5 травня протиповітряною обороною уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 безпілотників типу "Орлан" і один літак, попередньо винищувач Су-30", — йдеться в повідомленні.

Підрозділ Повітряних сил знищив літак окупантів на Східному напрямку.

"Орлан-10" збивають всі доступні засоби — зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", – повідомили в командуванні Повітряних сил.

Українські військові знищили 24 700 окупантів і 1092 танки

Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 24 700 людей особового складу та 196 літаків.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1092 (+15) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.;

артилерійських систем – 499 (+8) од.;

РСЗВ ‒ 169 (+6) од.;

засобів ППО ‒ 83 (+2) од.;

літаків – 196 (+2) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од.;

кораблів/катерів ‒ 10 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9);

спеціальної техніки ‒ 38 (+0);

крилатих ракет ‒ 89 (+2).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

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