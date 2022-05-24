ВСУ показали, как дрон-камикадзе отправил захватчиков с пикника на кладбище (видео)

Дроны-камикадзе уничтожили два экипажа российских танков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Операторы Сил специальных операций Украины развили навыки по обладанию еще одним видом новейшего вооружения. Примером тому является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника. Дроном-камикадзе были уничтожены два экипажа россиян.

Об этом сообщило Командование ССО ВСУ.

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По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха.

Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце.

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Данное видео впервые публикуется на широкую общественность, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками.

"Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обучением и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", – отметили в ССО.

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