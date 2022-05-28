ВСУ отбили наступление россиян на Северодонецк, но ситуация очень сложная – Гайдай

Гайдай сообщил о сложной ситуации в Северодонецке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянам удалось пожать на ранее занятые позиции в районе Северодонецка. По городу нанесли три мощных удара и повредили еще один мост, который вел в Лисичанск. Однако оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он уточнил, что, несмотря на повреждение моста между Северодонецком и Лисичанском, проезд между городами сохраняется.

У россиян значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины.

"Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют "хутором", – сообщил Гайдай.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

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Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля.

Подразделения ПВО уничтожили беспилотник оккупантов типа "Орлан-10".

Гайдай анонсировал решающие бои за Луганскую область

Они ожидаются уже на этой неделе. Пока там российские оккупанты сосредоточили все силы. Продолжаются обстрелы Северодонецка.

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По словам Гайдая, армия РФ сосредоточила свои силы на захвате Луганской области. Он отметил, что обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы.

Гайдай добавил, что в Луганскую область оккупанты переправили еще 2500 единиц военной техники.

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