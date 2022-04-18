ВСУ освободили ряд населенных пунктов Харьковской области

Украинские военные освободили Изюм / Коллаж "Сегодня"

ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле ИзюмаХарьковской области.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, пишет SPRAVDI.

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Мотузяник также отметил, что Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений:

"Именно оттуда, в том числе, они будут пытаться развить наступление на восток", — говорит спикер Минобороны.

ВСУ сбили два самолета оккупантов, которые атаковали Харьковскую область

Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.

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"Сегодня (13 апреля. – Ред.) мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", – написал он.