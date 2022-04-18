ЗСУ звільнили низку населених пунктів Харківської області

Українські військові звільнили Ізюм / Колаж "Сьогодні"

ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля ІзюмуХарківської області.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише SPRAVDI.

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Мотузяник також зазначив, що Ізюм та його околиці є місцями найбільшого скупчення російських підрозділів:

"Саме звідти, в тому числі, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", — каже спікер Міноборони.

ЗСУ збили два літаки окупантів, які атакували Харківщину

Мобільні підрозділи Збройних сил України збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

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"Сьогодні (13 квітня. – Ред.) мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", – написав він.